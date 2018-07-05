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В Сети распространяются «HR-рекомендации «Тинькофф Банка» дискриминационного характера

УрБК, Москва, 05.07.2018. В результате индексации поисковыми системами файлов с сервиса Google Docs в открытом доступе оказался документ с требованиями дискриминационного характера, которые якобы предъявляют HR-менеджеры «Тинькофф Банка» к соискателям.



Согласно документу, в компанию не смогут трудоустроиться представители некоторых конфессий, национальностей, бывшие сотрудники СМИ, МВД и ФСБ, если они не занимали административную должность.



Список рекомендаций опубликовали несколько популярных пабликов в соцсетях, подписчиков которых возмутили дискриминационные требования. Подлинность документа не установлена: в «Тинькофф Банке» опровергают свою причастность.



«Конечно, таких правил в нашей организации нет. То, что было обнаружено на Google.doc, не имеет статуса официального документа Группы — такого рода документы просто не хранят в общественных пространствах с публичным доступом. Группа «Тинькофф» жестко выступает против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. В Группе работают сотрудники разных национальностей, сексуальных ориентаций, возрастов и вероисповеданий, в том числе и перечисленных в этом странном тексте. Происхождение указанного текста выясняем», ― прокомментировали УрБК в пресс-службе финансовой организации.

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