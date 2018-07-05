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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 05.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 3,37 коп., до 63,26 руб., евро — на 25,44 коп., до 73,96 руб.

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