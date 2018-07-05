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В связи с проведением марафона 5 августа ограничат движение по участку автодороги Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. В связи с проведением легкоатлетического марафона «Европа — Азия» 5 августа 2018 года будет временно ограничено движение транспорта по участку автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Для транспорта закроют левую сторону автодороги (направление в сторону Перми) с 343 по 354 км. Ограничение будет действовать с 7.00 до 14.00.



Въезд на участок трассы, по которому побегут атлеты, заблокируют автомобильным транспортом. Движение транспорта будет организовано в обоих направлениях по правой стороне автодороги.

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