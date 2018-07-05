Новости дня

Правительство РФ сможет повышать экспортные пошлины на бензин до 90%

УрБК, Москва, 05.07.2018. Депутаты ГД РФ приняли закон, который дает федеральному правительству право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, сообщает агентство «Прайм».



Согласно документу, ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Данное положение вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования закона.



Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%. Мерой правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин. Аналогичные поправки принимались в 2011 году.



Кроме того, закон освобождает от вывозных таможенных пошлин нефть, в том числе нефтегазоконденсатные смеси, которые добыты на месторождениях, подпадающих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход). Льгота будет распространяться на месторождения в Восточной Сибири с выработанностью до 5% и месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: