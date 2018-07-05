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АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Мосуралбанка

УрБК, Москва, 05.07.2018. С 6 июля 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ «Мосуралбанк» (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Напомним, Банк России отозвал лицензию у АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк» (Мосуралбанк) в июне 2018 года, поскольку организация предоставляла недостоверные сведения о своем финансовом положении, а также скрывала отчетность об угрозе банкротства. Филиалы АКБ «Мосуралбанк» размещены на территории Свердловской области (два в Нижнем Тагиле, один в Верхней Салде), а также на территории Челябинской области. На Южном Урале семь офисов сосредоточено в Челябинске, один находится в Копейске.



В АСВ поясняют, что официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам) размещено на сайте Агентства в интернете, а также публикуется 6 июля 2018 года в «Российской газете».



«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 6 июля 2018 года по 7 июля 2019 года через АО «Россельхозбанк» и ПАО «Почта Банк», действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов», — указано в сообщении.



При этом каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Так, вкладчики Верхней Салды в Свердловской области, имеющие вклады (счета) не для осуществления предпринимательской деятельности, отнесены к ПАО «Почта Банк». Остальные — к АО «Россельхозбанк».



Согласно реестру обязательств АКБ «Мосуралбанк» (АО), за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,2 млрд руб. могут обратиться порядка 4,9 тыс. вкладчиков в 6 субъектах РФ, около 130 из них имеют счета для осуществления предпринимательской деятельности на сумму около 14 млн руб.



В Свердловской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 925 млн руб. могут обратиться порядка 1,4 тыс. вкладчиков.

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