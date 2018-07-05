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УБРиР запустил для предпринимателей мобильное приложение интернет-банка Light

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Бизнес-клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) теперь имеют возможность подключить любую версию интернет-банка — как Light, так и Pro — с полнофункциональным мобильным приложением. Руководители предприятий могут совершать платежи и управлять финансами компании с телефона, который всегда под рукой.



«Мобильное приложение «УБРиР Light» интернет-банка Light порадует самых требовательных клиентов функцией быстрого входа. Вводить пароль больше не потребуется — в мобильное приложение можно войти в одно касание по отпечатку пальца», — сообщает пресс-служба УБРиР.



В приложении «УБРиР Light» предприниматель может совершать платежи, просматривать выписки и отправлять на e-mail, контролировать остатки на счетах, использовать шаблоны для частых платежей, отправлять реквизиты своего счета новым партнерам на e-mail и sms. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно общаться с банком и быть в курсе новостей. Стабильную работу нового сервиса обеспечивает круглосуточная служба поддержки бизнеса 8 800 700 59 59.



Напомним, ранее УБРиР запустил мобильное приложение «УБРиР Pro» интернет-банка Pro для среднего и крупного бизнеса со штатной бухгалтерией, управляющей счетами группы компаний в «одном окне». Особенностью сервиса является возможность подписывать документы отпечатком пальца, а также проверять деловую репутацию контрагентов.



Чтобы установить мобильный интернет-банк Light, необходимо скачать приложение в Google play или App Store. При входе ввести логин и пароль интернет-банка, который уже используется на компьютере, и подтвердить операцию полученным sms-кодом. Оценить функционал приложения можно в демо-версии: при входе в приложение ввести логин — demo и пароль — 1234.



Эксперты рынка уже несколько лет подряд признают интернет-банк Light одним из лучших сервисов для малого бизнеса. Согласно исследованию Markswebb Rank & Report, интернет-банк Light в топ-5 лучших интернет-банков для бизнеса в 2017 году.

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