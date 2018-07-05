ИП саботируют переход на онлайн-кассы

С 1 июля 2018 года в России стартовал второй этап реформы применения контрольно-кассовой техники (ККТ). К этому моменту установить онлайн-кассы обязаны были малые предприятия розничной торговли и общепита. На практике вторая волна показала себя менее дисциплинированной и законопослушной, чем первая. Если в прошлом году к 1 июля в Свердловской области новую технику установили почти все организации, на которые распространялись требования, то в этом — только две трети.Напомним, реформа применения ККТ предполагает три этапа. С 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. В этом году на онлайн-кассы должны перейти малая торговля и общепит, которые имеют в штате сотрудников, а с 1 июля 2019 года — организации и ИП на ЕНВД, ИП на патенте, включая розницу и общепит без работников, а также экономические субъекты, оказывающие услуги для населения.В прошлом году под реформу попало большее число предприятий, чем в этом. Кроме того, предприятия в первой волне, в отличие от второй, уже применяли ККТ, поэтому норму закона исполнили более дисциплинированно и оперативно.«На первом этапе в основном переходили предприниматели и организации, которые уже до этого применяли контрольно-кассовую технику, владеют достаточно большим парком оборудования. То есть это предприятия, которые знают, как правильно вести кассовый учет. Поэтому в прошлом году к 1 июля доля установивших онлайн-кассы налогоплательщиков была 97%, сейчас — 64%. Это говорит о том, что предприниматели в этой категории не такие ответственные, как в первой волне, и вообще стараются отложить переход на последний момент», ― рассказала директор межрегионального филиала Урал «Такском» Людмила Карнашевская.Большая часть предпринимателей отложила регистрацию онлайн-касс на июнь, причем на последние рабочие дни. В результате 28 и 29 июня сайт ФНС работал с перебоями. Так, во II квартале 2018 года в Свердловской области было зарегистрировано более 20 тыс. онлайн-касс, из них за июнь — более 15 тыс., рассказала председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты Ирина Мамина со ссылкой на данные регионального УФНС.«Из планируемого количества пользователей касс — УФНС называет цифру 13,8 тыс. налогоплательщиков — с 1 июля на онлайн-кассы перешли 64%. То есть все-таки не все. Получается, 36% свердловских налогоплательщиков из числа тех, кто должен начать применять онлайн-кассы, пока еще этого не сделали. Поэтому налоговая будет проводить контрольные мероприятия, чтобы привести показатель к 100%», ― отметила Ирина Мамина.При этом предприниматели первой волны столкнулись с гораздо большим количеством проблем технического характера. Так, в прошлом году в стране был зафиксирован дефицит фискальных накопителей, из-за которого часть организаций просто не могла вовремя установить онлайн-кассы. За год все эти проблемы удалось решить.«В прошлом году было гораздо больше проблем, причем объективных: дефицит фискальных накопителей, технические проблемы с подключением интернета, отсутствие возможности в кассах приема авансовых платежей. На сегодняшний день ничего этого нет. Мы пришли к 1 июля с полным багажом и фискальных накопителей, и кассовых аппаратов, и могли обеспечить всех предпринимателей. За год разработчики проделали колоссальную работу, чтобы кассовые аппараты стали и удобными, и простыми, и выполняли все требования закона», ― сказал член рабочей группы по обеспечению на территории Свердловской области перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники при УФНС Свердловской области, руководитель «Кассовые технологии» Константин Щекотуров.Если для более крупных предпринимателей и организаций первой волны затраты на обновление ККТ не были такими значительными, то для небольшого бизнеса и семейных предприятия второй они могут оказаться существенными и в конечном итоге вынудить их повысить цены или снизить рентабельность, считают эксперты. В итоге небольшим магазинам станет еще сложнее конкурировать с сетями. При негативном раскладе это может закончиться массовым банкротством небольших предприятий или их уходом в «тень». Проблема актуальна и для следующей волны предпринимателей.