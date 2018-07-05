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Во время «Иннопрома-2018» на стенде Свердловской области представят 19 инновационных проектов

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Во время выставки «Иннопром-2018» на стенде Свердловской области представят 19 инновационных проектов, сообщает департамент информационной политики региона.



Изначально для участия в выставке было подано около 50 предложений, но отобрали 19 наиболее интересных и инновационных проектов. При этом все они разделены на шесть тематических блоков, соответствующих смарт-сервисам функциональных областей в рамках концепции «Умный регион».



Так, в тематическом блоке «умная мобильность» будет представлен комплекс аппаратно-программных средств «Цифровой патруль», который позволяет в режиме реального времени в транспортном потоке выявлять должников, подозрительных лиц, транспортные средства, находящиеся в розыске, и нарушителей ПДД, используя данные, поступающие с камер мобильных устройств и средств видеонаблюдения.



Среди проектов «умная среда» — «умное» городское освещение светодиодными светильниками с программным комплексом управления на беспроводных технологиях IIoT сети. Позволяет дистанционно управлять каждым светильником, настраивать режим работы и отслеживать состояние оборудования.



Проекты «умной экономики» представлены в том числе Контур-Парком — инновационным микрорайоном Екатеринбурга, научно-технологическим цифровизованным комплексом для компаний, работающих в сфере IT-технологий.



Среди «умных сервисов для бизнеса» — интерактивная карта промышленных площадок для локализации предприятий по важным для инвестора характеристикам. Также здесь будет представлен полный виртуальный близнец изделия — Digital Twin (Цифровой двойник) — который может существовать параллельно реальному изделию на протяжении всего его жизненного цикла.



Блок «умные люди» представлен платформенным решением автоматизации управления учебным процессом в образовательных учреждениях на базе продукта «Уральская цифровая школа». А среди проектов «умный образ жизни» — Smart-проект в сфере туризма «Гора Белая».



Кроме того, экспозиция Свердловской области на «Иннопроме-2018» будет посвящена и продвижению ЭКСПО-2025 как главного события страны на территории Свердловской области.

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