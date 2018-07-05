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ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с корпорацией Oracle

УрБК, Магнитогорск, 05.07.2018. Магнитогорский металлургический комбинат расширяет инновационное сотрудничество с Oracle, выбрав корпорацию стратегическим партнером на следующие пять лет в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Оптимизация и унификация бизнес-процессов Группы ММК на основе единой корпоративной информационной системы (КИС) позволит повысить эффективность бизнеса ведущего российского производителя металла. Масштабная программа сотрудничества также включает возможность промышленного использования облачных сервисов Oracle Cloud.



В ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие общества группы, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.



Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная система включает управление производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами.



Стратегическое сотрудничество с Oracle обеспечивает дальнейшее инновационное развитие ММК с учетом новых инструментов и технологических открытий. Компания рассматривает возможность промышленного использования SaaS-сервисов Oracle для управления эффективностью компании (EPM Cloud), персоналом (HCM Cloud), электронной коммерции и управления продажами (CX Cloud).



«Новая среда диктует новые подходы к развитию информационных систем. Концепция «Индустрия 4.0» опирается на сквозные информационные потоки как источники для моделирования процессов предприятия и прогнозирования результатов его деятельности. Модернизация корпоративной информационной системы ПАО «ММК» позволит оптимизировать бизнес-процессы и обеспечит возможность дальнейшего развития КИС с учетом новых функциональных возможностей Oracle E-Business Suite», — говорит руководитель проекта от ММК, директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.



Планируется, что корпоративная информационная система, модернизированная до версии Oracle E-Business Suite R12, будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в апреле 2019 года, а старт промышленной эксплуатации будет приурочен ко Дню металлурга в июле 2019 года.



«Для нас стратегически важно расширение сотрудничества с мировыми промышленными лидерами, такими как Группа ММК. Наше партнерство успешно развивается более 15 лет, и мы рады его переходу на новый инновационный уровень для реализации концепции «Индустрии 4.0», — отмечает директор департамента бизнес-приложений Oracle в России Сергей Табулин.

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