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Почти 90% россиян негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию

УрБК, Москва, 05.07.2018. Негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет 89% россиян и 90% — против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».



При этом 70% и 73% опрошенных соответственно высказали резко отрицательное отношение. Сторонники повышения пенсионного возраста составляют 7-8 % среди участников исследования.



Оптимальным для выхода на пенсию большинство считает нынешний возраст: 60 лет для мужчин (87% опрошенных) и 55 лет для женщин (84%). Лишь 13-14% опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку.



«Полученные данные не вызывают удивления. После выхода на пенсию продолжают работать в настоящее время лишь четверть опрошенных, и столько же работали в прошлом. В среднем после выхода на пенсию женщины работают до 60 лет, мужчины — до 64 лет. Соответственно, половина (51%) среди опрошенного населения прекращала работать по достижению пенсионного возраста», — поясняют аналитики.



При этом 75% опрошенного населения считают неправильным решение правительства РФ не индексировать пенсию в связи с инфляцией работающим пенсионерам. Идея не выплачивать пенсию работающим пенсионерам также не поддерживается большинством населения: 85% опрошенных считает неправильным лишить выплаты пенсии тех россиян, кто работает, достигнув пенсионного возраста.



Опрос проведен 22-26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ.

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