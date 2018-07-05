Кризис

Свердловские мясопереработчики пожаловались на сбои в системе «Меркурий»

Информационная система «Меркурий» (аналог ЕГАИС для мясной продукции) начала зависать с первых дней работы. Об этом УрБК сообщил генеральный директор мясокомбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков.



«Программа зависает. Видимо, очень много клиентов. Документы проводятся очень долго, и это нервирует наших операторов. Мы с вечера до утра грузим информацию, чтобы машины уже утром были в магазинах. Сейчас мы успеваем до 07.30 загрузить», — сказал М. Смоляков.



Гендиректор предприятия добавил, что коллапса и срыва в поставках из-за зависания системы пока не наблюдается.



Председатель Союза предприятий по переработке молока в Свердловской области Игорь Пехотин, в свою очередь, добавил, что перебои в работе «Меркурия» стали причиной отсрочки по включению в систему участников рынка молочной продукции.



«Из «Меркурия» до конца этого года вычеркнули всю молочную продукцию в связи с тем, что возник бы коллапс. Мы, со своей стороны, подготовились, но сервер стал висеть в тестовом режиме, и продукты просто не отгружались бы по магазинам. Мы настояли на переносе», — сказал Игорь Пехотин.



Напомним, что система «Меркурий» официально заработала с 1 июля 2018 года. 28 июня 2018 года была введена отсрочка для линейки молочной продукции.

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