Дайджест

Концерн «Калашникова» предложил вооружить россиян

Концерн «Калашников» предложил смягчить закон, касающийся оборота оружия в России, пишет газета «Коммерсантъ».



Предприятие разработало соответствующие поправки. В законопроекте говорится об увеличении емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращении сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия, создании законодательной базы для ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося оружия. По информации издания, документ планируется внести в Госдуму либо до конца этой недели, либо в начале следующей.



Отмечается, что сейчас доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2 процента, а нарезного длинноствольного — 34. Предполагается, что в случае принятия поправок эти показатели будут увеличены.



В феврале госкорпорация «Ростех» продала 26 процентов акций «Калашникова» главе концерна Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» за полтора миллиарда рублей. Доля частных инвесторов в капитале «Калашникова» достигла 75 процентов минус одна акция.



«Калашников» — крупнейший производитель стрелкового оружия в России. Гражданская продукция концерна включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: