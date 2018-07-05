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ФИФА осудила Марадону за критику главного арбитра матча Англия — Колумбия

Международная федерация футбола (ФИФА) посчитала неуместными действия бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны по отношению к арбитру встречи между сборными Англии и Колумбии, сообщает RT.



«Инсинуации Марадоны совершенно неуместны и совершенно необоснованны. ФИФА очень жаль читать подобные заявления от игрока, который написал историю нашей игры», — приводит заявление ФИФА AP.



Встреча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Колумбии, которая прошла в Москве на стадионе «Спартак», завершилась в серии послематчевых пенальти победой родоначальников футбола — 2:1. На 57-й минуте матча американский арбитр Марк Гейгер назначил 11-метровый в ворота южноамериканской команды, который реализовал нападающий Гарри Кейн.



Ранее Марадона назвал кражей пенальти в ворота сборной Колумбии в матче против Англии на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

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