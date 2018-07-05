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Британская полиция нашла новые следы «Новичка» в Солсбери

5 июль 2018 (11:35)

Правоохранительные органы Великобритании заявили об установлении причин нового инцидента в районе Солсбери, сообщает «Газета.Ru».

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу уведомил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.

Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.

Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании.

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