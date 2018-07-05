Дайджест

Британская полиция нашла новые следы «Новичка» в Солсбери

Правоохранительные органы Великобритании заявили об установлении причин нового инцидента в районе Солсбери, сообщает «Газета.Ru».



Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу уведомил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.



Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.



Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: