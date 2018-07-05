Дайджест
Британская полиция нашла новые следы «Новичка» в Солсбери
5 июль 2018 (11:35)
Правоохранительные органы Великобритании заявили об установлении причин нового инцидента в районе Солсбери, сообщает «Газета.Ru».
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу уведомил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.
Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.
Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу уведомил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По его словам, полиция пока не обладает информацией, как именно отравились пострадавшие.
Он также добавил, что Скотланд-Ярд пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.
Ранее заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в Эймсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании.
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