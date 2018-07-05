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Бывший топ-менеджер «Ювентуса» заявил о переходе в клуб Роналду

5 июль 2018 (11:34)

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи заявил о переходе в клуб лидера сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Sport24.

«По-моему, он уже подписал контракт с «Ювентусом» и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для туринского клуба», — написал Моджи в твиттере.

33-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.

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