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Бывший топ-менеджер «Ювентуса» заявил о переходе в клуб Роналду

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи заявил о переходе в клуб лидера сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Sport24.



«По-моему, он уже подписал контракт с «Ювентусом» и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для туринского клуба», — написал Моджи в твиттере.



33-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.

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