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За I полугодие в аэропорту Кольцово выявили 28 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. За I полугодие 2018 года при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Кольцово специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили 28 человек с признаками инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По всем инцидентам проведен комплекс регламентированных противоэпидемических мероприятий.



Всего сотрудники ведомства за указанный период обследовали 1 тыс. 021 воздушное судно, прибывшее из неблагополучных по инфекционным болезням стран, и 14 воздушных судов, убывающих в неблагополучные страны. Дистанционной термометрии подвергнуто 250 тыс. 956 человек.



В период проведения группового турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге специалисты Управления с помощью метода бесконтактной термометрии досмотрели 137 тыс. 632 пассажиров, выявили семь пассажиров с повышенной температурой. Во всех случаях организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Больных с опасными инфекционными заболеваниями среди них не обнаружено.

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