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В России мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов

УрБК, Москва, 05.07.2018. Мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов, большинство из них составляют семейные мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним образованием, которые ориентируются в выборе компании на удобство получателя. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместное исследование платежного сервиса Western Union и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



«Удобство для получателя (31%), тарифы (29%) и рекомендации знакомых (26%) являются ключевыми факторами для мигрантов из стран СНГ при выборе оператора денежных переводов. Обычно они делают свой выбор в зависимости от удобства для получателя в стране назначения и близости к месту проживания получателя», — говорится в исследовании.



Авторы отмечают, что большинство отправителей-мигрантов составляют имеющие семью мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним профессиональным образованием. В России они заняты в сфере строительства, торговли или коммунального хозяйства. Более половины респондентов имеет при этом банковскую карту, однако зарплату многие из них получают наличными.



Денежные переводы для мигрантов — это обычные расходы, такие же, как аренда жилья, продукты питания и потребительские товары. «Граждане СНГ отправляют на родину до 40% своего дохода», — обращают внимание Western Union и НАФИ.



Россияне, в свою очередь, пользуются безналичными переводами не только, чтобы отправить деньги родственникам, но и для оплаты товаров и услуг. При этом они больше всего ценят надежность и безопасность сервиса, величина комиссии за перевод важна лишь для 25% респондентов.



Типичный отечественный отправитель безналичного перевода — это семьянин с высшим образованием и средним уровнем дохода в возрасте от 28 до 45 лет, который переводит средства в Китай, Турцию, США и другие страны дальнего зарубежья.



«Россияне в возрасте до 36 лет отправляют деньги за границу чаще, чем пожилые люди», — констатируют авторы исследования.

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