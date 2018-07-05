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Жителю Екатеринбурга пришлось заплатить 1,3 млн рублей долгов, чтобы уехать в Израиль

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Под контролем судебных приставов Екатеринбурга житель города полностью погасил задолженность по алиментам на сумму 1,3 млн руб., чтобы переехать в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«На исполнении в Кировском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга находилось исполнительное производство в отношении гражданина, не выплачивающего денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Меры принудительного исполнения на должника не повлияли. Официально он трудоустроен не был, на учете в Центре занятости не состоял, доходы скрывал, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, не имел. В результате образовалась внушительная задолженность — более 1 млн 300 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.



Судебному приставу-исполнителю поступила информация о том, что должник хочет получить израильское гражданство. Судебный пристав связался с должником и предупредил о том, что в отношении него вынесено постановление о временном ограничении на выезда за пределы страны. Также должнику сообщили, что ему могут отказать в получении иностранного гражданства из-за неоплаченной задолженности по алиментам.



Мужчина на следующий же день погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме и предоставил квитанции об оплате судебному приставу-исполнителю.

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