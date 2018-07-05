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ЮУТПП прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества

УрБК, Челябинск, 05.07.2018. Южно-Уральская торгово-промышленная палата в очередной раз успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



СМК внедрена и действует в ЮУТПП с 2005 года. За это время в палате проведены уже четыре ресертификационных аудита. И каждый раз аудиторы отмечают безупречные результаты.



«За многие годы мы не выявили ни одного несоответствия национальному стандарту, поскольку палата демонстрирует просто блестящие знания в области качества для функционирования СМК. В ЮУТПП работа по стандарту ИСО 9001 — не отдельное направление, это основа деятельности в целом. Все подразделения проявляют абсолютную вовлеченность. Активно применяются риск-ориентированные методы управления. Показатели подтверждают лидирующие позиции ЮУТПП в системе торгово-промышленных палат России», — отметила эксперт по сертификации СМК ОС СМ ООО «ПАРИТЕТ» Ксения Чуличкова.



По итогам аудита ЮУТПП выдан сертификат соответствия требованиям уже новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Срок действия сертификата — три года.



«Наличие данного сертификата — это прежде всего имидж организации. Конечно, система менеджмента качества может функционировать и без сертификации. Но если у организации есть документ с оценкой независимого эксперта — это дополнительный плюс для клиентов», — уверена Ксения Чуличкова.



По мнению руководителя органа по сертификации СМК ЮУТПП Елены Красноярцевой, важным преимуществом внедрения СМК и контроля за ее функционированием является своевременное предупреждение и исключение возможных ошибок в работе.



Напомним, за 26 лет работы Южно-Уральская торгово-промышленная палата сформировала полный комплекс услуг для бизнеса. Сегодня предприниматели обращаются в ЮУТПП практически по всем вопросам, связанным с ведением и развитием хозяйственной деятельности. Многие клиенты, благодаря реальной помощи и качеству услуг ЮУТПП, становятся ее членами и продолжают сотрудничество с палатой уже на льготных условиях.

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