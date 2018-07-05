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Росалкогольрегулирование предлагает ограничить крепость алкоголя в пластиковой таре

УрБК, Москва, 05.07.2018. Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает ограничить крепость алкогольных напитков, которые могут продаваться в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре), — например, продавать в ней спиртное крепостью не более 6%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника сводного аналитического управления РАР Владислава Спирина.



«Здесь должен быть всесторонний анализ последствий. Но мы за то, чтобы срочно принять определенные меры по установлению крепости, чтобы водки не было, не было коньяков в ПЭТ-таре. Это должно найти изменения в законодательстве. Мы в свое время предлагали поставить 6%-ную отсечку», — сказал В. Спирин на круглом столе в Госдуме 4 июля 2018 года.



В 2017 году в РФ было последовательно запрещено производство, а затем и розничная продажа на внутреннем рынке алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литров. Сейчас разрешен выпуск алкоголя в больших пластиковых бутылках для экспорта.



В. Спирин отметил, что полимерную тару очень удобно использовать для производства нелегальной продукции. «Ее использовать в обход всех систем контроля очень просто. Если такой продукции не будет в ПЭТ-таре, мы видим это как один из методов борьбы с нелегальным рынком», — указал представитель РАР.



Другая проблема, по его словам — продажа в пластиковой таре крепкого алкоголя, который раньше в такие бутылки не разливался. «У нас сейчас как раз та редакция, которая принята, что ограничивается алкоголь в ПЭТ-таре больше 1,5 литра, фактически легализовала реализацию водки в 1,5 литра в ПЭТ-таре, фактически легализовала винодельческую продукцию в ПЭТ-таре, чего никогда не было», — отметил начальник управления.



При этом В. Спирин отметил, что существуют опасения перехода потребителей на крепкий алкоголь в случае введения новых ограничений на продажу спиртного в ПЭТ-таре. Однако этого, по словам главы управления, не происходит: наоборот, доля пивоваренной продукции в общей доле продаваемого в РФ алкоголя в 2017 году выросла до 77% с 75% в 2016 году. Однако он признал, что перед введением новых ограничений следует изучить статистику и их возможное влияние на продажи алкоголя.

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