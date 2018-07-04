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В Екатеринбурге до конца июля перекроют улицу Гражданскую
4 июль 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Екатеринбурге из-за ремонтных работ будут перекрыты несколько улиц, сообщает официальный портал города.
По улице Гражданской на участке от Челюскинцев до дома №11 движение будет закрыто с 22.00 6 июля до 06.00 30 июля. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией Макаровского моста.
В связи с проведением работ по ремонту путепровода через Егоршинский подход закрывается движение транспорта на мосту с 7 июля по 26 августа (от путепровода по улице Блюхера до Егоршинского подхода).
Улица Маневровая будет закрыта на отрезке между Автомагистральной и Монтажников с 22.00 7 июля до 06.00 8 июля.
По улице Гражданской на участке от Челюскинцев до дома №11 движение будет закрыто с 22.00 6 июля до 06.00 30 июля. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией Макаровского моста.
В связи с проведением работ по ремонту путепровода через Егоршинский подход закрывается движение транспорта на мосту с 7 июля по 26 августа (от путепровода по улице Блюхера до Егоршинского подхода).
Улица Маневровая будет закрыта на отрезке между Автомагистральной и Монтажников с 22.00 7 июля до 06.00 8 июля.
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