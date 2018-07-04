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Правительство Свердловской области утвердило увеличение расходов бюджета на 3,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Правительство Свердловской области приняло постановление об увеличении прогнозного уровня доходов и расходов в региональном бюджете на 2018 год. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Согласно документу, прогноз по доходам регионального бюджета увеличен на 3,4 млрд руб. Настолько же выросли ожидаемые расходы областной казны.



Соответственно, суммарный уровень доходов Свердловской области в 2018 году ожидается на уровне 229,4 млрд руб., расходов — 238,3 млрд руб. Дефицит бюджета области составит 8,9 млрд руб.

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