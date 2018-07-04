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В июне средний чек онлайн-касс в Свердловской области составил 680 рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В июне 2018 года средний чек в онлайн-кассах Свердловской области составил 680 руб., сообщили УрБК в компании-операторе фискальных данных «Таксом».



Самыми популярными категориями товаров в регионе в прошлом месяце стали хлеб, молоко и кондитерские изделия, в стоимостном выражении наибольшую долю заняли фармацевтические изделия, крепкий алкоголь и сигареты.



В целом по России средний чек в июне составил 874 руб. В топ популярных продуктов по стране входят хлеб, безалкогольные напитки и фармацевтика, в стоимостном выражении — крепкий алкоголь, фармацевтика и сигареты.



ОФД «Таксом» собирает данные с 20% онлайн-касс, подключенных в России, и с 30% в Свердловской области.



Напомним, с 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю контрольно-кассовую технику (ККТ) старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. С 1 июля 2018 года начался второй этап реформы ККТ, который предполагает подключение к онлайн-кассам предприятий малой торговли и общепита.

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