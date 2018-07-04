Новости дня

Спрос на рабочий персонал на Среднем Урале вырос в 4 раза

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года количество вакансий для рабочего персонала в Свердловской области выросло на 309% в годовом выражении, подсчитали аналитики компании HeadHunter.



В сфере строительства спрос вырос почти в 3 раза, домашнего персонала — в 2,5 раза, в индустрии красоты и спорта — в 2,4 раза. А вот в страховании количество вакансий сократилось на 11%. В целом региональный банк вакансий на сервисе за год вырос на 57%.



В то же время количество резюме в регионе выросло на 42%. При этом количество соискателей среди рабочего персонала увеличилось на 116%, домашнего персонала — в 1,8 раза, в сфере образования и науки — в 1,74 раза, транспорта и логистики — в 1,74 раза, автобизнеса — 1,7 раза.



Конкуренция среди соискателей Свердловской области умеренная: на одну вакансию приходится 4,9 резюме.



Самыми популярными отраслями у жителей региона остаются продажи (17% резюме), транспорт (7%), административный персонал и производство (6%). В банке вакансий наибольшую долю занимают предложения для сферы продаж (37%), рабочего персонала (13%), IT и телекома (12%).



«Профессия «Менеджер по продажам» уже несколько лет сохраняет ведущие позиции и среди соискателей, и среди работодателей. Это не удивительно, ведь сегодня каждой компании нужно продавать свои услуги, а конкуренция за потенциальных клиентов очень высока. Кстати, по-настоящему классные sales-менеджеры не только хорошо зарабатывают, но и имеют отличные карьерные перспективы — вплоть до директора фирмы», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: