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За год средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке Челябинской области выросла на 6%

УрБК, Челябинск, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Челябинской области составила 490 тыс. руб. За год показатель вырос на 6%, подсчитали аналитики «Авто.ру».



Средний возраст продаваемого в регионе автомобиля за год увеличился с 10,4 лет до 10,9 лет. При этом общероссийский показатель составляет 10,6 лет.



Лидером по спросу и предложению на вторичном авторынке Челябинской области остается Lada — лидер (28,3% и 23,1% соответственно). Далее идут автомобили марки Toyota (7,2% и 7,8%). На третьем месте по спросу оказалась Kia. Челябинцы проявили повышенный интерес к корейскому автопроизводителю: если год назад он был только на седьмом месте, то в 2018 прибавил сразу 1 пункт. В предложении же третье место традиционно занимает Nissan (5,3%).



«Самый распространенный в России тип кузова — седан. В Челябинске в объеме предложения таких машин 42,3%, а доля спроса на них составляет 44,2%. Затем идут кроссоверы и хэтчбеки. Примечательно, что спрос на седаны продолжает расти, а вот кроссоверы становятся менее популярны, что соответствует общероссийской тенденции», ― отмечают аналитики.

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