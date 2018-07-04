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В Свердловской области к зимним условиям подготовлена треть жилфонда
4 июль 2018 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Свердловской области по состоянию на 1 июля 2018 года к зимнему периоду подготовлено 34% многоквартирных домов, около 20% котельных и 32% центральных теплопунктов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на данные свердловского МинЖКХ.
Примерно такие же показатели — по уровню готовности канализационных сетей (37%), теплосетей (34%) и водопровода (31%).
К отопительному сезону 2018-2019 годов в Свердловской области осталось подготовить более 69 млн кв. м жилья, 1,5 тыс. котельных, свыше 7 тыс. км тепловых, 11,6 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей.
Примерно такие же показатели — по уровню готовности канализационных сетей (37%), теплосетей (34%) и водопровода (31%).
К отопительному сезону 2018-2019 годов в Свердловской области осталось подготовить более 69 млн кв. м жилья, 1,5 тыс. котельных, свыше 7 тыс. км тепловых, 11,6 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей.
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