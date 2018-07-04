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Официальный курс доллара США вырос на 0,73 коп., евро — на 0,85 коп.
4 июль 2018 (15:16)
УрБК, Москва, 04.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 0,73 коп., до 63,2267., евро — на 0,85 коп., до 73,7097 руб.
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