Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 0,73 коп., евро — на 0,85 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 0,73 коп., до 63,2267., евро — на 0,85 коп., до 73,7097 руб.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: