Кризис

«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры

«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил генеральный директор туроператора Владимир Воробьев.



«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он.



Как уточнил В.Воробьев, что речь идет об «информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел».



Он добавил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.



В пятницу туроператор «Натали Турс» сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.

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