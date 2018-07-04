Кризис
«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры
4 июль 2018 (15:07)
«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил генеральный директор туроператора Владимир Воробьев.
«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он.
Как уточнил В.Воробьев, что речь идет об «информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел».
Он добавил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.
В пятницу туроператор «Натали Турс» сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — сказал он.
Как уточнил В.Воробьев, что речь идет об «информации, которая была на рынке, в том числе той, которую озвучила сама компания о состоянии ее дел».
Он добавил, что сегодня «Натали Турс» проведет оперативное совещание по возникшим проблемам. «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил он.
В пятницу туроператор «Натали Турс» сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
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