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Заемщики УБРиР с начала года вернули в качестве страховых выплат более 25,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. С начала года клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вернули в качестве страховых выплат более 25,2 млн руб., что в два раз превышает показатели прошлого года.



«Эти деньги позволили заемщикам решить свои финансовые вопросы при наступлении страхового случая, а также продолжать исполнять обязательства по кредиту или погасить его в полном объеме», — сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Основная причина роста объемов выплат по страховым случаям — заемщики стали юридически и финансово более подкованными и теперь активнее обращаются за страховыми возмещениями. Наибольшим спросом у клиентов пользуются: страхование жизни и здоровья, а также страхование от потери работы. Самым распространенным (58%) страховым случаем является смерть (в страховую обращаются родственники умершего). В остальном доли распределяются таким образом: инвалидность — 25,5%, потеря работы — 14,2%, временная нетрудоспособность — 1,3% и дожитие — 1%.



В банке также отмечают, что количество застрахованных заемщиков, по которым удается урегулировать убыток со страховой компанией в досудебном порядке, увеличивается. И, как следствие, растут возвраты по кредитам.



По словам руководителя дирекции качества активов УБРиР Виктора Черванева, при возникновении страхового случая страховые выплаты позволяют должникам закрыть обязательства перед банком и решить все вопросы в досудебном порядке.



«Таких дел в нашей практике становится все больше и это радует: люди стали ответственнее подходить к вопросам кредитования. Мы всегда призываем заемщиков к тому, чтобы при возникновении сложной ситуации в первую очередь они обращались в банк, где мы совместно найдем пути решения. Мы готовы подключаться к переговорам, в том числе со страховыми компаниями по вопросам выплат», — сообщил Виктор Черванев.



«В обществе сформировалось неоднозначное отношение к страховым продуктам. С одной стороны, это объясняется нашей ментальностью: мы не склонны оплачивать какие-то дополнительные услуги, с другой стороны, этому поспособствовали сами участники банковского рынка, которые на заре продаж страховых продуктов в большей степени были ориентированы на получение прибыли. Сейчас все изменилось: страховые продукты стали более привлекательными и понятными для клиента с точки зрения ценности, люди увидели, что страховые компании действительно выплачивают деньги при наступлении страховых случаев. И эти средства можно направить на решение финансовых проблем», — отмечает руководитель отдела организации и развития партнерских программ УБРиР Людмила Чернова.

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