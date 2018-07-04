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В Екатеринбурге полиция оцепила бизнес-центр на улице Малышева
4 июль 2018 (14:09)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Екатеринбурге сотрудники полиции оцепили часть четной улицы Малышева возле бизнес-центра (Малышева, 36), сообщает корреспондент УрБК.
Признаков эвакуации людей из здания не наблюдается. Однако, в центре оцепления находится серый чемодан.
Признаков эвакуации людей из здания не наблюдается. Однако, в центре оцепления находится серый чемодан.
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