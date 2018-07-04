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ФАС возбудила дело из-за использования символики ЧМ-2018 в рекламе четырех ресторанов Екатеринбурга
4 июль 2018 (13:15)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Рекламная фирма «АЙ» по факту распространения незаконной символики ЧМ-2018 в рекламе четырех ресторанов Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о рекламе ресторанов Lе Grand Cafe, GRAND УРЮК, Panorama asp и Dolce Vita на трассе Екатеринбург — Аэропорт Кольцово, а также информации в верхней части страницы в группе ресторана Le Grand Cafe в социальной сети Facebook.
Реклама содержала обозначение Ekaterinburg 2018, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим FIFA. Кроме того, использовалось выражение WORLD CUP FOOD BALL, сходное до степени смешения с товарными знаками FIFA и символикой спортивных соревнований WORLD CUP FOOTBALL, «Чемпионат мира по футболу».
В ведомстве отмечают, что таким образом ООО «Рекламная фирма «АЙ» формирует у потребителя представление о FIFA и мероприятиях посредством использования символики спортивных соревнований и иным образом, без разрешения FIFA.
Дело возбуждено по признакам нарушения статьей 14.6 и 14.8 закона «О защите конкуренции» и статьи 20 «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о рекламе ресторанов Lе Grand Cafe, GRAND УРЮК, Panorama asp и Dolce Vita на трассе Екатеринбург — Аэропорт Кольцово, а также информации в верхней части страницы в группе ресторана Le Grand Cafe в социальной сети Facebook.
Реклама содержала обозначение Ekaterinburg 2018, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим FIFA. Кроме того, использовалось выражение WORLD CUP FOOD BALL, сходное до степени смешения с товарными знаками FIFA и символикой спортивных соревнований WORLD CUP FOOTBALL, «Чемпионат мира по футболу».
В ведомстве отмечают, что таким образом ООО «Рекламная фирма «АЙ» формирует у потребителя представление о FIFA и мероприятиях посредством использования символики спортивных соревнований и иным образом, без разрешения FIFA.
Дело возбуждено по признакам нарушения статьей 14.6 и 14.8 закона «О защите конкуренции» и статьи 20 «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
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