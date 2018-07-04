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За год средний возраст автомобилей на вторичном рынке Свердловской области вырос до 10,6 лет

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. За год средний возраст продаваемого автомобиля в Свердловской области вырос с 10,4 года до 10,6 лет, подсчитали аналитики Авто.ру.



Согласно исследованию, в I полугодии 2018 года средняя цена на подержанный автомобиль в регионе составила 511 тыс. руб., что на 11% меньше среднероссийской (574 тыс. руб.). При этом за год средняя стоимость авто на вторичном рынке выросла в Свердловской области на 1%.



«Самый распространенный в Екатеринбурге и области тип кузова — седан. В объеме предложения таких машин 37,9%, а уровень спроса на них составляет 44,2%. Затем идут хэтчбеки и кроссоверы. Примечательно, что спрос на седаны продолжает расти, а вот кроссоверы становятся менее популярны», ― отмечают авторы исследования.



Самой популярной маркой по спросу и предложению в регионе остается Lada (22,7% и 16,8% соответственно). Это отражает общероссийскую тенденцию роста спроса на автомобили отечественного производства и падение в предложении.



Ближайший преследователь в Екатеринбурге — Toyota — проигрывает в несколько раз и по спросу (8,6%), и по предложению (7,2%). По спросу на третьем месте — Hyundai (6,7%), по предложению — Nissan (5,8%).

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