Кризис
В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
4 июль 2018 (12:02)
В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали аналитики HeadHunter.
Среди городов Свердловской области это самый высокий показатель. На втором месте находится Нижний Тагил, в котором работодатели предлагают соискателям в среднем 28 тыс. руб. Третьим идет Каменск-Уральский с 26,5 тыс. руб. в месяц.
При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе составила по итогам I полугодия 42 тыс. руб. в месяц.
Самые высоки зарплаты предлагают в сферах добычи сырья (68 тыс. руб.), строительства (56 тыс. руб.), консультирования и IT (54 тыс. руб.). Самые низкие — домашнему персоналу (26 тыс. руб.), госслужащим, административным работникам и начинающим специалистам (31 тыс. руб.).
Средняя предлагаемая зарплата в категории высшего менеджмента, по данным базы HeadHunter, составила 84,6 тыс. руб.
Среди городов Свердловской области это самый высокий показатель. На втором месте находится Нижний Тагил, в котором работодатели предлагают соискателям в среднем 28 тыс. руб. Третьим идет Каменск-Уральский с 26,5 тыс. руб. в месяц.
При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе составила по итогам I полугодия 42 тыс. руб. в месяц.
Самые высоки зарплаты предлагают в сферах добычи сырья (68 тыс. руб.), строительства (56 тыс. руб.), консультирования и IT (54 тыс. руб.). Самые низкие — домашнему персоналу (26 тыс. руб.), госслужащим, административным работникам и начинающим специалистам (31 тыс. руб.).
Средняя предлагаемая зарплата в категории высшего менеджмента, по данным базы HeadHunter, составила 84,6 тыс. руб.
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