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В дни проведения матчей ЧМ-2018 в отелях Екатеринбурга остановилось более 158 тысяч человек

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Загрузка отелей Екатеринбурга в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на исследование консалтинговой компании Hotel Advisors.



По данным аналитиков, загрузка отелей на протяжении всего времени проведения ЧМ достигала 73,7% (в исследовании не принимали участие хостелы, апартаменты и квартиры). Доход на номер по итогам указанного периода составил 4 тыс. 050 руб., что на 2 тыс. 061 руб. или вдвое выше, чем в прошлом году.



Как уточнили в Центре развития туризма Свердловской области, в среднем в Екатеринбурге в коллективных средствах размещения остановилось более 158 тыс. человек. В том числе гости из Перу, Мексики, Уругвая, Великобритании, Новой Зеландии, Египта, Франции, Французской Полинезии, Швеции, Австралии, Канады, Беларуси, Китая, Японии, Казахстана, Литвы, Австрии, Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Колумбии, Италии, Марокко, Мальты, Хорватии, Чили, Финляндии, Германии, Сенегала, США, Израиля, Норвегии, Сингапура, Турции, Польши, Украины, Нидерландов, Ливана, Филиппин.



По данным статистики, в среднем Свердловскую области посещают ежемесячно порядка 7,5 тыс. иностранных граждан. По предварительной оценке, в июне 2018 года эта цифра возросла в восемь раз и приблизилась к полугодовому значению.



Напомним, гостей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге принимали в 259 коллективных средствах размещения, это более 8,5 тыс. номеров.

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