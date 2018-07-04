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Число пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года выросло на 85%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала 2018 года увеличилось на 85%. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



По данным Фонда Кино, россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы: с начала года зрителями премьер стали 34,8 млн человек, что на 50% больше прошлого года. Эту тенденцию подтверждают и операторы связи: впервые в мобильном приложении «МегаФон.ТВ» верхние строчки рейтинга заняли не зарубежные блокбастеры, а российские киноленты.



В мае и июне чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к «МегаФон.ТВ», мелькали кадры из мистического детектива «Гоголь.Вий», драмы «Движение вверх» и премьер весны «Лед», «Тренер» и «Собибор».



«Говорят, что любят не за что-то, а вопреки. В случае с нашим приложением «МегаФон.ТВ» все в точности до наоборот. У него масса достоинств — уникальное наполнение сериалами с самым быстрым обновлением серий, разнообразие видео, удобство просмотра в любом месте и в любое время, бесплатные фильмы, нетрифицируемый трафик и многое другое. Поэтому его полюбили уже свыше 370 тыс. жителей региона», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Сериалы, фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером — с 18.00 до 23.00. Пик активности приходится на время с 21.00 до 22.00.



«Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года увеличилось на 85%. Пользователь сервиса ежемесячно смотрит порядка 7 полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 Гб. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента», — рассказал директор бизнес-направления «Видео» АО «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

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