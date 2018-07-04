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В Екатеринбурге председателя ЖСК «Авиатор» приговорили к пяти годам колонии

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, ЖСК «Авиатор» являлся инвестором строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»). С кооперативом заключили договоры паевого участия 145 граждан. Фактическое строительство объекта выполняло ООО АН «Базис». Строительство ЖК «Кольцовский» было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года.



Однако с июня 2014 года по август 2015-го директор ООО «АН «Базис» при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоили и растратили 18,4 млн руб., поступивших от пайщиков.



Также с января 2014 года по июнь 2015 года В. Фатеев перечислял денежные средств пайщиков ЖСК «Авиатор» на расчетный счет АН «Базис», что повлекло причинение вреда правам и законным интересам АН «Базис» и ЖСК «Авиатор», а также интересам прав граждан-пайщиков в виде нарушения сроков строительства, сдачи и ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию.



В ходе следствия Владимир Фатеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Ленинский районный суд признал его виновным по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также части 5 статьи 33, части 2 статьи 201 УК РФ «Пособничество в злоупотреблении полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия».



Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.



Уголовное дело в отношении директора АН «Базис» рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.

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