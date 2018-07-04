Новости дня

Минфин РФ предложил обязать производителей пива маркировать свою продукцию

УрБК, Москва, 04.07.2018. Минфин РФ подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Как следует из текста документа, с 1 января 2019 года производителям необходимо будет маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками. Без этого она будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.



Напомним, в настоящее время в России маркировка обязательна лишь для крепких алкогольных напитков и вина. Еще в апреле Минфин не поддерживал введение маркировки пива. Сейчас в пресс-службе министерства отметили, что необходимость ужесточения регулирования вызвана выявленными Росалкогольрегулированием (РАР) нарушениями в обороте пивоваренной продукции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: