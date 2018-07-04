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В Солсбери произошло новое отравление

Правоохранительные органы Великобритании заявили о новом отравлении в Солсбери и прилегающей к нему территории, сообщает «Лента.ру».



По данным полиции, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после воздействия неизвестного вещества.



40-летние мужчина и женщина были найдены в бессознательном состоянии в одном из домов города. По первоначальной версии, они отравились наркотическими веществами. В настоящее время полиция не предполагает опасности для населения, но просит наркоманов быть осмотрительнее, а население — сообщать о замеченных наркоторговцах.



В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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