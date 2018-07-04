Дайджест
Число пострадавших от домогательств Кевина Спейси увеличилось
4 июль 2018 (10:16)
В адрес американского актера Кевина Спейси выдвинуты новые обвинения в сексуальном домогательстве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным издания, в апреле нынешнего года в полицию Лондона обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. Ранее, в феврале, еще двое рассказали полиции о подобных действиях актера: один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой — о случае в Ламбете в 2008-м.
Журналисты связались с адвокатами Спейси, однако они отказались комментировать эти данные.
По данным издания, в апреле нынешнего года в полицию Лондона обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. Ранее, в феврале, еще двое рассказали полиции о подобных действиях актера: один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой — о случае в Ламбете в 2008-м.
Журналисты связались с адвокатами Спейси, однако они отказались комментировать эти данные.
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