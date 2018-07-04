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Число пострадавших от домогательств Кевина Спейси увеличилось

В адрес американского актера Кевина Спейси выдвинуты новые обвинения в сексуальном домогательстве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.



По данным издания, в апреле нынешнего года в полицию Лондона обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. Ранее, в феврале, еще двое рассказали полиции о подобных действиях актера: один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой — о случае в Ламбете в 2008-м.



Журналисты связались с адвокатами Спейси, однако они отказались комментировать эти данные.

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