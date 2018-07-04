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На ЧМ-2018 закончились все матчи 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу — 2018 в России определились все участники четвертьфинала, сообщает «Лента.ру».



Во вторник, 3 июля 2018 года, сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира.



Встреча прошла во вторник, 3 июля, в Москве. В основное время команды обменялись забитыми мячами. В составе англичан гол на счету Харри Кейна. На 57-й минуте форвард реализовал пенальти. В компенсированное время защитник Йерри Мина головой сравнял счет. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее оказались англичане — 4:3.



Ранее сборная Швеции оказалась сильнее Швейцарии — 1:0. Теперь скандинавы сыграют с Англией, их встреча пройдет 7 июля. Остальные пары в 1/4 финала распределились следующим образом: Уругвай — Франция (6 июля, 17:00); Бразилия — Бельгия (6 июля, 21:00); Россия — Хорватия (7 июля, 21:00).



Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля, финал состоится в московских «Лужниках».

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