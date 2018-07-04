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Кот на панораме Рима привлек внимание пользователей интернета

Пользователи портала Reddit заинтересовались котом, которым оказался запечатлен на панораме Рима Google-картах, сообщает РИА Новости.



Пользователи Reddit также указали, что на фотографиях запечатлен Торре-Аргентина — особый кошачий заповедник. После раскопок в 1929 году римские коты массово переселились на это место, пишет Atlas Obscura. В разные годы в Торре-Аргентине проживали от 90 до 250 животных.



Ежедневно десятки туристов приходят к заповеднику, чтобы посмотреть на отдыхающих котов, пожертвовать средства на их пропитание или даже забрать себе.



Животные неоднократно попадали на снимки Google Maps. Так, в апреле на панораме японской префектуры Кагосима была замечена собака, преследующая автомобиль Google Street View.

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