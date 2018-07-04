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Арестантам засчитают сутки в СИЗО за полтора дня в колонии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает один день содержания в СИЗО к 1,5 дням нахождения в колонии, сообщает «Газета.Ru».



Согласно закону, теперь каждый день, который осужденный провел в СИЗО, будет засчитываться за полтора дня в исправительном учреждении. В случае, если осужденного отправят в колонию-поселение, то каждый день в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням лишения свободы.



Также срок нахождения в СИЗО будет учитываться в случае наложения других видов наказания. В частности, один день в следственном изоляторе засчитают за два дня принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

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