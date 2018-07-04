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Высокогорскому ГОКу ограничили электропотребление из-за долга в 166 млн рублей
4 июль 2018 (10:00)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил потребление электрической энергии ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) из-за долга в 166 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании, долг образовался у комбината за март-июнь 2018 года.
«Ежемесячно для работы шахт, обогатительных фабрик предприятие расходует электроэнергию на 59 млн руб. Кроме того, у должника остались не исполненные обязательства на сумму 118 млн руб. за ноябрь-декабрь 2016 года», ― рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Сейчас комбинат снизил энергопотребление до уровня технологической брони. Если предприятие не погасит долг, то 9 июля энергетики понизят энергопотребление до уровня аварийной брони. Режим потребления будет восстановлен после полного погашения долгов ОАО «Высокогорский ГОК». Долги за энергоресурсы компания взыскивает в судебном порядке.
Умышленное кредитование ОАО «Высокогорский ГОК» за счет Гарантирующего поставщика препятствует стабильному энергоснабжению региона.
Напомним, Высокогорский горно-обогатительный комбинат ведет свою историю с 1721 года. На сегодняшний день предприятие входит в группу компаний НПРО «Урал». Основная продукция комбината — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.
В течение последних трех лет с исками о банкротстве ВГОКа обращался целый ряд компаний, однако по разным причинам судебные производства были прекращены.
Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании, долг образовался у комбината за март-июнь 2018 года.
«Ежемесячно для работы шахт, обогатительных фабрик предприятие расходует электроэнергию на 59 млн руб. Кроме того, у должника остались не исполненные обязательства на сумму 118 млн руб. за ноябрь-декабрь 2016 года», ― рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Сейчас комбинат снизил энергопотребление до уровня технологической брони. Если предприятие не погасит долг, то 9 июля энергетики понизят энергопотребление до уровня аварийной брони. Режим потребления будет восстановлен после полного погашения долгов ОАО «Высокогорский ГОК». Долги за энергоресурсы компания взыскивает в судебном порядке.
Умышленное кредитование ОАО «Высокогорский ГОК» за счет Гарантирующего поставщика препятствует стабильному энергоснабжению региона.
Напомним, Высокогорский горно-обогатительный комбинат ведет свою историю с 1721 года. На сегодняшний день предприятие входит в группу компаний НПРО «Урал». Основная продукция комбината — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.
В течение последних трех лет с исками о банкротстве ВГОКа обращался целый ряд компаний, однако по разным причинам судебные производства были прекращены.
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