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В Екатеринбурге с 10 июля по 19 августа закроют для транспорта участок улицы Военной

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Екатеринбурге в рамках проводимого на Вторчермете комплекса дорожно-ремонтных работ с 10 июля по 19 августа 2018 года подрядчики планируют ограничить движение по улице Военной на участке от Московской до Дорожной. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.



Ограничение связано с капитальным ремонтом улицы Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до улицы Братской.



«Проведение на этом участке работ требует ограничения движения транспорта, которое осуществляется поэтапно», — говорится в сообщении.



Реконструкция проезжей части улицы Патриса Лумумбы является составляющей третьего этапа комплексного капитального ремонта улиц Московской, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-й Новосибирской.

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