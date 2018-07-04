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Только 10% россиян готовы выбрать перечисления региональному оператору для накопления на капремонт
4 июль 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 04.07.2018. В России только 10% граждан предпочитает перечислять средства на капремонт региональному оператору, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого опубликовал Фонд ЖКХ.
Сейчас у граждан есть три варианта накопления средств на капремонт: на спецсчете под управлением ТСЖ или УК, на спецсчете под управлением регоператора или в «общем котле». В целом лишь половина респондентов определилась с выбором, следует из опроса.
«Доля респондентов, определившихся с выбором между вариантами накопления средств на капитальный ремонт дома, в июне 2018 года составила 50%. Накопление средств на специальном счете дома, распоряжаться которым будет ТСЖ или ЖСК, предпочитают 20% респондентов. Перечисление средств региональному оператору выбрали 10%», ― говорится в сообщении Фонда ЖКХ.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. граждан из 130 населенных пунктов 46 субъектов Российской Федерации.
Сейчас у граждан есть три варианта накопления средств на капремонт: на спецсчете под управлением ТСЖ или УК, на спецсчете под управлением регоператора или в «общем котле». В целом лишь половина респондентов определилась с выбором, следует из опроса.
«Доля респондентов, определившихся с выбором между вариантами накопления средств на капитальный ремонт дома, в июне 2018 года составила 50%. Накопление средств на специальном счете дома, распоряжаться которым будет ТСЖ или ЖСК, предпочитают 20% респондентов. Перечисление средств региональному оператору выбрали 10%», ― говорится в сообщении Фонда ЖКХ.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. граждан из 130 населенных пунктов 46 субъектов Российской Федерации.
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