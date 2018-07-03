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Сбербанк объяснил нарушения правил субсидирования аграриев

УрБК, Москва, 03.07.2018. В Сбербанке прокомментировали выводы Счетной палаты России о нарушении банком правил субсидирования сельхозпроизводителей, сообщает РИА «Новости».



Как пояснили в финансово-кредитном учреждении, Минсельхоз разрешил банку выдавать займы вновь образованным компаниям на инвестиционные цели.



«Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании», — заявили в Сбербанке.



Ранее в Счетной палате России сообщали, что правила выдачи субсидии позволяют банкам выдавать кредиты сельхозтоваропроизводителям либо переработчикам сельхозпродукции с долей выручки от реализации сельхозпродукции не менее 70%.

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