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Центральная медсанчасть в Новоуральске полгода не могла заплатить предпринимателям по госконтрактам

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №31 ФМБА России» в Новоуральске полгода не могло расплатиться по контрактам с предпринимателями.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, задолженность обнаружилась при проверке. Выяснилось, что учреждение не могло расплатиться за поставленные коммунальные ресурсы, лекарственные препараты, расходные медицинские материалы, услуги по содержанию имущественного комплекса учреждения здравоохранения.



«По результатам принятых прокуратурой мер в июне 2018 года между ФМБА России и ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» заключено дополнительное соглашение о предоставлении из федерального бюджета целевой субсидии в сумме 29,5 млн рублей, что позволило полностью погасить задолженность по оплате контрактов перед предпринимателями за декабрь 2017 года и частично за январь 2018 года», — говорится в сообщении.



К настоящему времени на контроле прокуратуры находится погашение оставшейся части задолженности.

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