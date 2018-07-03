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Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало потребителей региона к бдительности при употреблении блюд паназиатской кухни в жаркую погоду.



Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание следует обратить на японские, китайские и вьетнамские блюда, где при приготовлении используются рыба, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде.



«По данным Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день на территории Свердловской области 217 объектов малого и среднего бизнеса осуществляют предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной кухни». Но не стоит забывать о том, что не все предприятия, начинающие свою деятельность в данной сфере, являются добросовестными и подают соответствующее уведомление в контролирующие органы», — говорится в сообщении.



За 2017 года в регионе было отобрано для проведения лабораторных испытаний 1 тыс. 315 проб блюд «нетрадиционной» кухни. Из них в 249 были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям (19% от общего числа отобранных проб, в 2016 году — 20,1%).

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