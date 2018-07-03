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Киоски лишили полномочий
3 июль 2018 (16:29)
Во вторник, 3 июля 2018 года, Екатеринбургская городская дума приняла поправки в правила благоустройства, касающиеся нестационарных объектов торговли. Согласно документу, киоски и ларьки приравниваются к элементам благоустройства. Кроме того, все объекты, размещенные вне схемы городской администрации, объявляются незаконными. Как утверждают власти Екатеринбурга, изменения позволят эффективнее бороться с нелегальными павильонами. Однако депутаты к такому заявлению отнеслись скептически.
Киоски сравняли с клумбой
Проект поправок на гордуме представила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова. По ее словам, документ принимается для приведения местных правил в соответствие с федеральным законодательством.
В первую очередь, согласно предложению горадминистрации, предлагается приравнять торговые павильоны к объектам благоустройства. Этим и объясняется участие в заседании ЕГД Тамары Благодатковой. Ранее за размещение киосков отвечала председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева.
Согласно новым поправкам, предпринимателям запрещается устанавливать ларьки вне схемы, утвержденной администрацией города. Таким образом, незаконными будут объявлены все объекты, установленные на придомовых территориях. Закрепиться на своих местах смогут предприниматели, которые обосновались возле торговых центров.
«Анархия в этом вопросе присутствовала и присутствует. Принятие этих нормативов необходимо, чтобы исключить самовольное хаотичное размещение», — сказала председатель комитета благоустройства.
Фактически, как следует из пояснения представителя горадминистрации, депутатам предлагается узаконить схему размещения киосков, которую разработал муниципалитет. Правда, непонятно, в каком статусе был этот документ до принятия поправок в правила благоустройства. Как отметила Т. Благодаткова, принятие поправок позволит облегчить работу по демонтажу незаконно установленных торговых точек. Однако такое обоснование удивило некоторых депутатов.
«Я не понял, что дадут эти изменения. Сейчас все работает, зачем вносить?» — спросил Дмитрий Сергин.
В ответ председатель комитета благоустройства признала, что это не так, и привела в пример павильон на улице Карла Либкнехта (возле бюста Чайковскому), который городские власти не могут убрать долгое время.
Несмотря на вопросы к работоспособности поправок, депутаты их приняли. По всей видимости, сработал аргумент о приведении местных правил благоустройства в соответствие с федеральным законодательством.
Зачистка от киосков 2.0
Во время заседания Т. Благодаткова внятно сказала только о нестационарных объектах торговли, которые окажутся вне закона. Таковых, как ранее было заявлено на комиссии по городскому хозяйству ЕГД, на придомовых территориях в городе насчитывается около 300, что составляет 10% от включенных в схему ларьков и киосков.
Ряд деталей поправок в правила благоустройства остались без объяснений. Во-первых, неясно, какой из комитетов теперь будет отвечать за нестационарные объекты торговли. Или комитеты по благоустройству и товарному рынку разделят полномочия на двоих? Т. Благодаткова никак не прояснила этот вопрос.
Во-вторых, как следует из ее выступления, демонтаж незаконных объектов будет проводиться теперь силами сотрудников горадминистрации через составления протоколов. О сотрудничестве с прокуратурой или правоохранительными органами, как это было раньше, Тамара Благодаткова ничего не сказала.
Зачистка города от нелегальных павильонов, начавшаяся в 2013 году, фактически остановилась в 2016 году. Председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева объясняла это тем, что полиция отказывалась сотрудничать с городскими властями. Кроме того, у муниципалитета возникли проблемы с хранением вывезенных объектов. К настоящему времени в Екатеринбурге насчитывается более 2,5 тыс. незаконных киосков. Отметим также, что владельцы вывезенных ларьков не имеют привычки за ними возвращаться.
В-третьих, на заседании ЕГД Тамара Благодаткова не указала на вектор развития схемы размещения — в сторону сокращения или расширения. Представитель горадминистрации уточнила, что в документ могут быть включены новые объекты, владельцы которых захотят обосноваться на конечных остановочных комплексах.
Вместе с тем борьба за место в схеме ранее стала причиной судебного разбирательства. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск регионального УФАС об ограничении конкуренции в отношении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.
Поводом для возбуждения дела против главы горадминистрации стало обращение предпринимателей, чьи нестационарные объекты торговли не были включены в схему размещения. В общей сложности муниципальные власти вынесли десятки отказов на монтаж павильонов розничной торговли и бытовых услуг, ссылаясь на условия схемы.
По итогам рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве посчитали, что ряд критериев по установке ларьков и киосков противоречит закону о конкуренции.
Свердловское УФАС несколько раз обращалось к администрации Екатеринбурга с требованием изменить условия схемы размещения объектов нестационарной торговли. Власти города неоднократно отказывались исполнять решение ведомства.
На этом фоне не исключено, что предприниматели, оказавшиеся вне закона, могут попытаться оспорить новое решение ЕГД, инициированное городскими властями. Прецеденты по обжалованию постановлений муниципалитетов из-за нарушения законов о конкуренции уже были.
Киоски сравняли с клумбой
Проект поправок на гордуме представила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова. По ее словам, документ принимается для приведения местных правил в соответствие с федеральным законодательством.
В первую очередь, согласно предложению горадминистрации, предлагается приравнять торговые павильоны к объектам благоустройства. Этим и объясняется участие в заседании ЕГД Тамары Благодатковой. Ранее за размещение киосков отвечала председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева.
Согласно новым поправкам, предпринимателям запрещается устанавливать ларьки вне схемы, утвержденной администрацией города. Таким образом, незаконными будут объявлены все объекты, установленные на придомовых территориях. Закрепиться на своих местах смогут предприниматели, которые обосновались возле торговых центров.
«Анархия в этом вопросе присутствовала и присутствует. Принятие этих нормативов необходимо, чтобы исключить самовольное хаотичное размещение», — сказала председатель комитета благоустройства.
Фактически, как следует из пояснения представителя горадминистрации, депутатам предлагается узаконить схему размещения киосков, которую разработал муниципалитет. Правда, непонятно, в каком статусе был этот документ до принятия поправок в правила благоустройства. Как отметила Т. Благодаткова, принятие поправок позволит облегчить работу по демонтажу незаконно установленных торговых точек. Однако такое обоснование удивило некоторых депутатов.
«Я не понял, что дадут эти изменения. Сейчас все работает, зачем вносить?» — спросил Дмитрий Сергин.
В ответ председатель комитета благоустройства признала, что это не так, и привела в пример павильон на улице Карла Либкнехта (возле бюста Чайковскому), который городские власти не могут убрать долгое время.
Несмотря на вопросы к работоспособности поправок, депутаты их приняли. По всей видимости, сработал аргумент о приведении местных правил благоустройства в соответствие с федеральным законодательством.
Зачистка от киосков 2.0
Во время заседания Т. Благодаткова внятно сказала только о нестационарных объектах торговли, которые окажутся вне закона. Таковых, как ранее было заявлено на комиссии по городскому хозяйству ЕГД, на придомовых территориях в городе насчитывается около 300, что составляет 10% от включенных в схему ларьков и киосков.
Ряд деталей поправок в правила благоустройства остались без объяснений. Во-первых, неясно, какой из комитетов теперь будет отвечать за нестационарные объекты торговли. Или комитеты по благоустройству и товарному рынку разделят полномочия на двоих? Т. Благодаткова никак не прояснила этот вопрос.
Во-вторых, как следует из ее выступления, демонтаж незаконных объектов будет проводиться теперь силами сотрудников горадминистрации через составления протоколов. О сотрудничестве с прокуратурой или правоохранительными органами, как это было раньше, Тамара Благодаткова ничего не сказала.
Зачистка города от нелегальных павильонов, начавшаяся в 2013 году, фактически остановилась в 2016 году. Председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева объясняла это тем, что полиция отказывалась сотрудничать с городскими властями. Кроме того, у муниципалитета возникли проблемы с хранением вывезенных объектов. К настоящему времени в Екатеринбурге насчитывается более 2,5 тыс. незаконных киосков. Отметим также, что владельцы вывезенных ларьков не имеют привычки за ними возвращаться.
В-третьих, на заседании ЕГД Тамара Благодаткова не указала на вектор развития схемы размещения — в сторону сокращения или расширения. Представитель горадминистрации уточнила, что в документ могут быть включены новые объекты, владельцы которых захотят обосноваться на конечных остановочных комплексах.
Вместе с тем борьба за место в схеме ранее стала причиной судебного разбирательства. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск регионального УФАС об ограничении конкуренции в отношении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.
Поводом для возбуждения дела против главы горадминистрации стало обращение предпринимателей, чьи нестационарные объекты торговли не были включены в схему размещения. В общей сложности муниципальные власти вынесли десятки отказов на монтаж павильонов розничной торговли и бытовых услуг, ссылаясь на условия схемы.
По итогам рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве посчитали, что ряд критериев по установке ларьков и киосков противоречит закону о конкуренции.
Свердловское УФАС несколько раз обращалось к администрации Екатеринбурга с требованием изменить условия схемы размещения объектов нестационарной торговли. Власти города неоднократно отказывались исполнять решение ведомства.
На этом фоне не исключено, что предприниматели, оказавшиеся вне закона, могут попытаться оспорить новое решение ЕГД, инициированное городскими властями. Прецеденты по обжалованию постановлений муниципалитетов из-за нарушения законов о конкуренции уже были.
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