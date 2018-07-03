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Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 23 коп.
3 июль 2018 (16:23)
УрБК, Москва, 03.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 8 коп., до 63,21 руб., евро — на 23,22 коп., до 73,70 руб.
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